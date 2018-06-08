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Роналду залишає "Реал": названо новий клуб футболіста

1.9тЧитати новину російською

Лідер мадридського "Реала" Кріштіану Роналду може перейти в стан чемпіона Італії туринський "Ювентус". 33-річний футболіст після фіналу Ліги чемпіонів з "Ліверпуль" дав зрозуміти, що має намір покинути "королівський клуб", з яким тричі поспіль виграв найпрестижніший європейський турнір.

За даними видання Marca, після чвертьфінального матчу ЛЧ в Турині, де "Реал" розбив "Ювентус" 3:0, а сам Роналду забив шедевральний м'яч ударом через себе, португалець провів зустріч з представником "старої сеньйори". Відзначається, що на Кріштіану також претендують французький ПСЖ, англійські "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", а також німецька "Баварія".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали справжні причини можливого відходу Кріштіану Роналду з мадридського "Реала".

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Тема
Трансфери
Особа
Кріштіану Роналду
Об'єкт
Реал Мадрид
Джерело
Джерело:"Спорт-Експрес"
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