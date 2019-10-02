Роналду встановив супердосягнення у Лізі чемпіонів

Форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, забивши свій черговий гол у матчі Лізі чемпіонів проти "Байєра" (3:0), встановив відразу кілька рекордів.

Португалець виграв свій 102-й матч у Лізі чемпіонів і обійшов за цим показником колишнього рекордсмена – ексворотаря "Реала" і "Порту" Ікера Касільяса. Гол Кріштіану у ворота "Байєра" став 127-м голом Роналду у Лізі чемпіонів (для порівняння – у Лео Мессі з "Барселони" 112 голів у ЛЧ) і 130-м у єврокубках (у Мессі – 115).

Cristiano Ronaldo has now scored against record 33 different Clubs in Champions League by beating Raul who scored against 32 teams



Achievement unlocked 😁🐐⚽ pic.twitter.com/60ZSrv4WyR – Rish (@rishquez) 1 жовтня 2019 р.

Кріштіану забиває у єврокубках вже 14-й сезон поспіль, а "Байєр" став 33-м клубом, якому він забивав (попередній рекорд – 32 клуби-жертви – ділять Рауль і Мессі).

Зазначимо, що у аргентинського форварда "Барселони" є шанс наздогнати португальця хоча б за останнім показником: 2 жовтня "Барселона" приймає на своєму стадіоні міланський "Інтер" у матчі групи F Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гол на останній секунді приніс перемогу "Шахтарю" в Лізі чемпіонів проти "Аталанти".

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