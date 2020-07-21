Роналду побив рекорд Шевченка у чемпіонаті Італії

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду побив рекорд Андрія Шевченка, забивши 50 голів у Серії А за найменшу кількість матчів серед гравців, які дебютували після сезону 1994/95.

Для цього йому знадобився 61 поєдинок, а український футболіст підкорив цю позначку за 68 ігор. На третьому місці в списку забивних форвардів виявився бразилець Роналдо (70 ігор), а четверту і п'яту позиції поділили Давид Трезеге і Дієго Міліто (по 78 ігор).

Кріштіану Роналду побив рекорд Андрія Шевченка в чемпіонаті Італії Twitter OptaPaolo

У матчі 34-го туру чемпіонату Італії проти "Лаціо" португалець оформив дубль і приніс своїй команді перемогу. На рахунку Роналду 30 голів у 30 матчах нинішнього сезону Серії А. Його "Ювентус" впевнено лідирує в таблиці, випереджаючи "Інтер", який йде на другому місці, на вісім очок за чотири тури до фінішу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану встановив унікальне досягнення в історії футболу.