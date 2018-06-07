Роналду аут: названы причины ухода португальца из "Реала"

Нападаючий мадридського "Реала" Кріштіану Роналду йде з клубу.

У п'ятикратного володаря "Золотого м'яча" і президента "вершкових" Флорентіно Переса погіршилися стосунки. На думку Роналду, бос недостатньо оцінює його внесок у загальний успіх команди. Таку інформацію розповсюдило португальське видання Record.

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Плюс зоряний португалець незадоволений фінансовим станом справ. Його зачіпає той факт, що Ліонель Мессі в "Барселоні" і Неймар в ПСЖ заробляють більше.

Чинна угода Кріша з "Реалом" розрахована до 2021 року, але сторони поки не домовилися про її продовження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду піддався переслідуванню з боку іспанської податкової служби.