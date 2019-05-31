ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Роблять вигляд": розкрилася дивна правда про футболістів збірної України

2.4тЧитати матеріал російською

Футболісти збірної України пильно стежать за політикою і активно обговорюють те, що відбувається в країні.

При цьому публічно вони уникають висловлювань на цю тему. Про це розповів адміністратор "жовто-синіх" Олександр Кісткін в інтерв'ю Tribuna.com.

"Коли на зборах, ми всі новини обговорюємо. 80 відсотків сильно стежать за політикою – все тобі розкажуть. Зараз – тим більше. Всі все гуглять, читають, дізнаються, обговорюють, сперечаються. Я ось з Гармашем ходжу на фітнес. Ми не про футбол розмовляємо, а про політику. Вони – публічні люди. Їм висловити свою думку – немає користі. Тому що всі президенти клубів так чи інакше заангажовані. Тільки тому футболісти роблять вигляд, що не цікавляться політикою", – сказав він.

Новини
"Доводиться відбиватися": над Ярмоленком "знущаються" у "Вест Хемі" через перемогу Зеленського

"Роблять вигляд": розкрилася дивна правда про футболістів збірної України

фото з особистого архіву Олександра Кісткіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Росії Артем Дзюба накинувся на українського легіонера "Зеніту" Ярослава Ракицького через перегляд екс-гравцем "Шахтаря" дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Тег
збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки