"Роблять вигляд": розкрилася дивна правда про футболістів збірної України

Футболісти збірної України пильно стежать за політикою і активно обговорюють те, що відбувається в країні.

При цьому публічно вони уникають висловлювань на цю тему. Про це розповів адміністратор "жовто-синіх" Олександр Кісткін в інтерв'ю Tribuna.com.

"Коли на зборах, ми всі новини обговорюємо. 80 відсотків сильно стежать за політикою – все тобі розкажуть. Зараз – тим більше. Всі все гуглять, читають, дізнаються, обговорюють, сперечаються. Я ось з Гармашем ходжу на фітнес. Ми не про футбол розмовляємо, а про політику. Вони – публічні люди. Їм висловити свою думку – немає користі. Тому що всі президенти клубів так чи інакше заангажовані. Тільки тому футболісти роблять вигляд, що не цікавляться політикою", – сказав він.

фото з особистого архіву Олександра Кісткіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Росії Артем Дзюба накинувся на українського легіонера "Зеніту" Ярослава Ракицького через перегляд екс-гравцем "Шахтаря" дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!