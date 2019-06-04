"Риють нори": тренер "Шахтаря" розповів про справжній стан "Донбас Арени"

Тренер ДЮСШ "Шахтаря" Олексій Бахарєв зізнався, що поле стадіону "Донбас Арени" в сумному стані.

Донбас Арена матч ТВ

"Поруч рвалося, а так арена начебто стоїть. Хвилею пошкодило одну частину, але стадіон, в принципі, живий, треба його чистити, відмивати. Потрібні серйозні вкладення. Пройшовся, подивився. Поле вбите, там лисиці живуть. Нори риють, на сонечку гріються. Чотири штуки. Ніяк вивести їх не можуть. А, може, не намагаються", – сказав Бахарєв в інтерв'ю Матч ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні житель окупованого Донецька Ігор Полтавець зняв відеоблог про стан знаменитого стадіону після 5 років війни з Росією.

Відзначимо, що в лютому на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

Раніше в мережі показали, що відбувається в Донецьку з "Кальміус Ареною"

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!