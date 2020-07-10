Результати жеребкування "фіналу восьми" Ліги Європи: всі пари

У п'ятницю, 10 липня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування "фіналу восьми" Ліги Європи, за підсумками якого команди дізналися можливих суперників по чвертьфіналу та півфіналу турніру.

Всі чвертьфінальні пари виглядають наступним чином:

"Шахтар"/"Вольфсбург" – "Базель"/"Айнтрахт"

"Манчестер Юнайтед"/ЛАСК – "Копенгаген"/"Істанбул Башакшехір"

"Інтер"/"Хетафе" – "Баєр"/"Рейнджерс"

"Вулверхемптон"/"Олімпіакос" – "Рома"/"Севілья"

Всі півфінальні пари виглядають наступним чином:

"Вулверхемптон"/"Олімпіакос"/"Рома"/"Севілья" – "Манчестер Юнайтед"/ЛАСК/"Копенгаген"/"Істанбул Башакшехір"

"Інтер"/"Хетафе"/"Баєр"/"Рейнджерс" – "Шахтар"/"Вольфсбург"/"Базель"/"Айнтрахт"

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу УЄФА прийняв рішення зіграти матчі, починаючи зі стадії 1/4 фіналу, в режимі "фіналу восьми".

Команди проведуть лише по одній зустрічі на нейтральному полі в чотирьох містах Німеччини - Дуйсбурзі, Дюссельдорфі, Гельзенкірхені і Кельні.

На момент зупинки турніру були зіграні такі зустрічі 1/8 фіналу:

"Айнтрахт" – "Базель" 0:3

"Істанбул ББ" – "Копенгаген" 1:0

"Рейнджерс" – "Байєр 1:3

"Олімпіакос" – "Вулверхемптон" 1:1

"Вольфсбург" – "Шахтар" 1:2

ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" 0:5

Перші матчі "Севілья" – "Рома" та "Інтер" – "Хетафе" не відбулися. Ці пари проведуть по одному поєдинку.

Ігри 1/8 фіналу пройдуть 5-6 серпня, 1/4 фіналу – 10-11 серпня. 16-17 серпня відбудуться ігри 1/2 фіналу. Фінал заплановано в Кельні на 21 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв офіційне рішення, дозволивши "Шахтарю" провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в Україні.