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14 вересня • оновлено в 13:24
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Рецидив: "Динамо" безглуздо втратило легіонера

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З датським легіонером київського "Динамо" Міккелем Дуелундом на тренуванні трапився рецидив травми, терміни відновлення поки невідомі.

Міккель Дуелунд

Міккель Дуелунд

ФК Динамо

"Міккель буквально позавчора провів перше тренування в загальній групі, але у нього стався рецидив. Тепер потрібно знову проводити реабілітаційні маніпуляції, і найближчим часом, на жаль, я не прогнозую його повернення до складу", – цитує прес-служба "Динамо" головного тренера Олексія Михайличенка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що Дуелунд і Вербич висловили бажання покинути "Динамо" і взимку можуть бути виставлені на трансфер.

Словенський легіонер київського "Динамо" пізніше спростував інформацію про бунт в столичній команді і бажання покинути клуб.

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Особа
Міккель Дуелунд
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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