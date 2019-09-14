Рецидив: "Динамо" безглуздо втратило легіонера

З датським легіонером київського "Динамо" Міккелем Дуелундом на тренуванні трапився рецидив травми, терміни відновлення поки невідомі.

Міккель Дуелунд ФК Динамо

"Міккель буквально позавчора провів перше тренування в загальній групі, але у нього стався рецидив. Тепер потрібно знову проводити реабілітаційні маніпуляції, і найближчим часом, на жаль, я не прогнозую його повернення до складу", – цитує прес-служба "Динамо" головного тренера Олексія Михайличенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що Дуелунд і Вербич висловили бажання покинути "Динамо" і взимку можуть бути виставлені на трансфер.

Словенський легіонер київського "Динамо" пізніше спростував інформацію про бунт в столичній команді і бажання покинути клуб.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!