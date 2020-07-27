Рестарт Ліги чемпіонів: календар, розклад, сітка плей-офф
Ліга чемпіонів-2019/20 завершиться у форматі "Фіналу восьми".
Вже 8 серпня двома матчами у відповідь 1/8 фіналу поновлюється розіграш Ліги чемпіонів.
Поєдинки повинні були зіграти ще в березні, але турнір було зупинено через пандемію коронавірусу. З огляду на форс-мажорні обставини, УЄФА ухвалив рішення дограти змагання в форматі "Фіналу восьми" – після 1/8 фіналу учасники переберуться до Лісабона, де визначать володаря трофея.
Вашій увазі календар і розклад плей-офф Ліги чемпіонів-2019/20.
1/8 фіналу. Матчі у відповідь
8 серпня (п'ятниця)
22:00. "Ювентус" – "Ліон" (після першого матчу – 0:1)
22:00. "Манчестер Сіті" – "Реал" (після першого матчу – 2:1)
9 серпня (субота)
22:00. "Баварія" – "Челсі" (після першого матчу – 3:0)
22:00. "Барселона" – "Наполі" (після першого матчу – 1:1)
1/4 фіналу (з одного матчу у Лісабоні)
12 серпня (середа)
22:00. "Аталанта" – ПСЖ
13 серпня (вівторок)
22:00. "Лейпциг" – "Атлетико"
14 серпня (п'ятниця)
22:00. "Наполі"/"Барселона" – "Челсі"/"Баварія"
15 серпня (субота)
22:00. "Реал"/"Манчестер Сіті" – "Ліон"/"Ювентус"
1/2 фіналу (з одного матчу у Лісабоні)
18 серпня (середа)
22:00. "Лейпциг"/"Атлетико" – "Аталанта"/ПСЖ
19 серпня (середа)
22:00. "Реал"/"Манчестер Сіті"/ "Ліон"/"Ювентус" – "Наполі"/"Барселона"/"Челсі"/"Баварія"
Фінал (у Лісабоні на "Ештадіу Да Луш")
23 серпня (неділя)
22:00. Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" дізналося всіх можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів-2020/21