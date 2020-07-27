Рестарт Ліги чемпіонів: календар, розклад, сітка плей-офф

Вже 8 серпня двома матчами у відповідь 1/8 фіналу поновлюється розіграш Ліги чемпіонів.

Поєдинки повинні були зіграти ще в березні, але турнір було зупинено через пандемію коронавірусу. З огляду на форс-мажорні обставини, УЄФА ухвалив рішення дограти змагання в форматі "Фіналу восьми" – після 1/8 фіналу учасники переберуться до Лісабона, де визначать володаря трофея.

Вашій увазі календар і розклад плей-офф Ліги чемпіонів-2019/20.

1/8 фіналу. Матчі у відповідь

8 серпня (п'ятниця)

22:00. "Ювентус" – "Ліон" (після першого матчу – 0:1)

22:00. "Манчестер Сіті" – "Реал" (після першого матчу – 2:1)

9 серпня (субота)

22:00. "Баварія" – "Челсі" (після першого матчу – 3:0)

22:00. "Барселона" – "Наполі" (після першого матчу – 1:1)

1/4 фіналу (з одного матчу у Лісабоні)

12 серпня (середа)

22:00. "Аталанта" – ПСЖ

13 серпня (вівторок)

22:00. "Лейпциг" – "Атлетико"

14 серпня (п'ятниця)

22:00. "Наполі"/"Барселона" – "Челсі"/"Баварія"

15 серпня (субота)

22:00. "Реал"/"Манчестер Сіті" – "Ліон"/"Ювентус"

1/2 фіналу (з одного матчу у Лісабоні)

18 серпня (середа)

22:00. "Лейпциг"/"Атлетико" – "Аталанта"/ПСЖ

19 серпня (середа)

22:00. "Реал"/"Манчестер Сіті"/ "Ліон"/"Ювентус" – "Наполі"/"Барселона"/"Челсі"/"Баварія"

Фінал (у Лісабоні на "Ештадіу Да Луш")

23 серпня (неділя)

22:00. Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2

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