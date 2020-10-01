Ребров відреагував на потрапляння в "групу смерті" з "Динамо" в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров, коментуючи жеребкування Ліги чемпіонів, зізнався, що в угорському клубі були готові до того, що їм дістануться імениті суперники, і дуже раді, що в Будапешт приїдуть такі команди.

Чемпіон Угорщини потрапив в одну групу з "Динамо", "Ювентусом" і "Барселоною". Квартет G в мережі вже встигли охрестити "групою смерті".

"Будемо грати з усіма – і з "Динамо", і "Барселоною", і з "Ювентусом". Будемо боротися. Ажіотаж навколо приїзду в Київ мені точно не завадить. До "Динамо" ми будемо готуватися так само, як і до інших суперникiв", – цитує Сергія Станіславовича Команда1.

Крім того, Ребров спростував, що після виходу в груповий раунд Ліги чемпіонів він сказав, що хотів би зіграти проти "Динамо".

"Я так не говорив – так мої слова інтерпретували журналісти. У мене запитали, що, мовляв, можлива зустріч з українськими командами, на що я відповів, що добре знаю українські команди і з ними буде цікаво грати. Як і з іншими суперниками в Лізі чемпіонів", – зазначив тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, своїх суперників по турніру отримав і донецький "Шахтар". Донецькі футболісти залишилися розчаровані жеребом, оцінивши шанси на вихід у наступний етап.