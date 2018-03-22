Ребров пояснив конфлікт Хачеріді в "Динамо"

Головний тренер "Аль-Ахлі" Сергій Ребров впевнений, що причина конфлікту Євгена Хачеріді та головного тренера киян Олександра Хацкевича криється в характері самого футболіста.

"У Хачеріді був конфлікт з усіма тренерами. Просто зараз це дуже сильно загострилося. Женя повинен розібратися в собі і розставити пріоритети. Це хороший, якісний футболіст. Я завжди це говорив. Але, на жаль, цей гравець думає в більшій мірі про себе і зараз це підтверджується", - сказав Ребров в інтерв'ю "Вістям".

Нагадаємо, що Хачеріді відмовився виходити на поле в матчі Ліги Європи проти "Лаціо". Пізніше Євген пояснив свою позицію того, що сталося. У свою чергу Ігор Суркіс розкритикував поведінку футболіста .