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6 січня • оновлено в 20:51
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"Реал" зіткнувся з демаршем в ситуації з Луніним

1.8т
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Іспанська "Вальядолід" відмовляється переривати орендну угоду воротаря збірної України Андрія Луніна.

Середняк Примери таким чином відреагував на наміри мадридського "Реала" повернути нашого співвітчизника в свої ряди, пише AS. "Біло-фіолетові" вже зв'язалися з керівництвом "вершкових" і повідомили про своє рішення.

"Вальядолід" пообіцяв, що Лунін в будь-який момент зможе отримати можливість проявити себе в чемпіонаті. В іншому ж випадку Андрій точно буде грати в Кубку Іспанії.

Новини
Воротар збірної України потрапив у топ-10 в світі незвичайного рейтингу

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Gottstat.com

Відзначимо, що в нинішньому сезоні українець провів за свою команду лише один матч – воротар збірної України допоміг "Вальядоліду" пройти "Толосу" в першому раунді кубка (3:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Манчестер Сіті" проявляє конкретний інтерес ще до одного футболіста збірної України.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Теги
Збірна України з футболу Реал Мадрид ФК Вальядолід
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