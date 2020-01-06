"Реал" зіткнувся з демаршем в ситуації з Луніним

Іспанська "Вальядолід" відмовляється переривати орендну угоду воротаря збірної України Андрія Луніна.

Середняк Примери таким чином відреагував на наміри мадридського "Реала" повернути нашого співвітчизника в свої ряди, пише AS. "Біло-фіолетові" вже зв'язалися з керівництвом "вершкових" і повідомили про своє рішення.

"Вальядолід" пообіцяв, що Лунін в будь-який момент зможе отримати можливість проявити себе в чемпіонаті. В іншому ж випадку Андрій точно буде грати в Кубку Іспанії.

Андрій Лунін Gottstat.com

Відзначимо, що в нинішньому сезоні українець провів за свою команду лише один матч – воротар збірної України допоміг "Вальядоліду" пройти "Толосу" в першому раунді кубка (3:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Манчестер Сіті" проявляє конкретний інтерес ще до одного футболіста збірної України.

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