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"Реал" ухвалив остаточне рішення щодо Луніна

13.4т Читати матеріал російською

Український воротар "Реала" Андрій Лунін у новому сезоні знову виступатиме на правах оренди в іншому клубі.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, таке рішення королівський клуб ухвалив після того, як стало відомо, що голкіпер мадридців Кейлор Навас залишається в команді на наступний сезон.

Андрій Лунін знову опиниться в оренді

Андрій Лунін знову опиниться в оренді

Незважаючи на те, що зараз український голкіпер разом із "Реалом" вилетів до Канади на передсезонний збір, іспанці зайняті активним пошуком нової команди для Луніна, оскільки роль третього воротаря не влаштовує ні футболіста, ні мадридський "Реал".

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За відомостями місцевих журналістів, у послугах українського голкіпера зацікавлений "Бетіс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати мадридського "Реала" виступили проти рішення головного тренера Зінедіна Зідана відмовитися в майбутньому сезоні від послуг воротаря збірної України Андрія Луніна.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особи
Андрiй Лунiн Кейлор Навас
Теги
Реал Мадрид ФК Бетіс
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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