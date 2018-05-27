"Реал" показав, що творилося в роздягальні після перемоги в ЛЧ

Мадридський "Реал" показав, що відбувалося в роздягальні команди після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів. Відео прес-служба "вершкових" опублікувало у себе на каналі в Youtube.
У ролику видно, як капітан іспанського клубу разом з кубком і сіткою воріт "Олімпійського" підходить до кожного футболіста і вітає його. Потім починаються обливання шампанським і святкові танці.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.
Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" завершився з рахунком 3:1. Неймовірним суперголом відзначився форвард "вершкових" Гарет Бейл.
Відзначимо, що в цій грі Рамос завдав серйозну травму лідеру англійців, Мохамеду Салаху. Пізніше стало відомо, чи зіграє єгиптянин на ЧС-2018.
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