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"Реал" показав, що творилося в роздягальні після перемоги в ЛЧ

4.4тЧитати новину російською

Мадридський "Реал" показав, що відбувалося в роздягальні команди після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів. Відео прес-служба "вершкових" опублікувало у себе на каналі в Youtube.

У ролику видно, як капітан іспанського клубу разом з кубком і сіткою воріт "Олімпійського" підходить до кожного футболіста і вітає його. Потім починаються обливання шампанським і святкові танці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" завершився з рахунком 3:1. Неймовірним суперголом відзначився форвард "вершкових" Гарет Бейл.

Відзначимо, що в цій грі Рамос завдав серйозну травму лідеру англійців, Мохамеду Салаху. Пізніше стало відомо, чи зіграє єгиптянин на ЧС-2018.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК ЛіверпульРеал Мадрид
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