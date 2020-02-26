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27 лютого • оновлено в 01:55
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"Реал" - "Манчестер Сіті": відеоогляд Ліги чемпіонів

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Мадридський "Реал" в середу, 26 лютого, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів програв удома "Манчестер Сіті". Зустріч на "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 1:2.

Після нудного першого тайму ситуація кардинально змінилася у другому. На гол Іско, Гварідола відреагував виходом Стерлінга, який перевернув гру. Спершу Рахім асистував Жезус, а потім заробив пенальті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд матчу.

"Реал Мадрид" Іспанія – "Манчестер Сіті" Англія 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 60 Іско, 1:1 – 78 Габріел Жезус, 1:2 – 83, пенальті де Брюйне.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Варан, Менді, Рамос, Каземіро, Модріч (Васкес, 84), Іско (Йович, 84), Вальверде, Вінісіус Жуніор (Бейл, 75), Бензема.

Манчестер Сіті – Едерсон, Менді, Отаменді, Лапорт (Фернандіньо, 33), Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Сілва (Стерлінг, 73), Родрі Ернандес, Марез, Габріел Жезус.

Попередження: Менді (29), Вальверде (48), Модріч (54).

Вилучення: Рамос (86).

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше італійський "Наполі" зіграв вдома внічию з іспанською "Барселоною" (1:1), німецька "Баварія" в Лондоні розгромила "Челсі" (3:0), "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1:0) , "Боруссія" була сильніше ПСЖ (2:1), "Аталанта" вдома не залишила шансів "Валенсії" (4:1), а "Лейпциг" був сильнішим за "Тоттенхем" (1:0).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
Реал Мадрид ФК Манчестер Сіті
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