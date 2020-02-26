Найочікуванішим матчем плей-оф Ліги чемпіонів після жеребкування відразу була визнана дуель "Реала" і "Манчестер Сіті", перший матч яких відбудеться 26 лютого в Мадриді.

Бомбова вивіска, яка супроводжується поверненням Хосепа Гвардіоли в колись "головне лігво ворога" і дуеллю каталонця з Мадридом. Але водночас обидві команди підходять до ЛЧ із низкою проблем, які явно заважають зараз видати суперматч.

Останнього разу "Реал" і "Ман Сіті" зустрічалися в ЛЧ у півфіналі сезону 2015/16, у двох матчах забив лише 1 гол

"Ман Сіті" морально вже програв чемпіонство в Англії, і на тлі нещодавнього бану в Лізі чемпіонів і чуток про можливий вихід Гвардіоли з "Сіті" все більше втрачає свою міць. А "Реал" ніяк не може стабілізувати результати та наздогнати "Барселону" в чемпіонаті, ставлячи під сумнів правильність повернення Зінедіна Зідана у крісло "вершкових".

"Реал" у майбутньому матчі через травму не може розраховувати на півзахисника Серхіо Асенсіо та вінгера Едена Азара, на якого в цьому сезоні покладав великі надії. У "Ман Сіті" ж поки під питанням два атакери – Лерой Сане та Рахім Стерлінг.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу з Мадрида, який розпочнеться 26 лютого о 22:00.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ

Мадрид (Іспанія). "Сантьяго Бернабеу". 22:00

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

"Реал Мадрид" (Іспанія) – "Манчестер Сіті" (Англія) – 0:0

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Матч іще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ

У прямому ефірі українські вболівальники зможуть подивитися топматч ЛЧ на телеканалі "Футбол 2". Також трансляцію гри можна знайти в інтернеті у сітці російських "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", білоруського "Білорусь 5" і казахстанського "Казспорт"/Qazsport.

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