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26 лютого • оновлено в 13:48
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Реал – Манчестер Сіті: дивитися онлайн матчу плей-оф Ліги чемпіонів

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Найочікуванішим матчем плей-оф Ліги чемпіонів після жеребкування відразу була визнана дуель "Реала" і "Манчестер Сіті", перший матч яких відбудеться 26 лютого в Мадриді.

Бомбова вивіска, яка супроводжується поверненням Хосепа Гвардіоли в колись "головне лігво ворога" і дуеллю каталонця з Мадридом. Але водночас обидві команди підходять до ЛЧ із низкою проблем, які явно заважають зараз видати суперматч.

Останнього разу "Реал" і "Ман Сіті" зустрічалися в ЛЧ у півфіналі сезону 2015/16, у двох матчах забив лише 1 гол

Останнього разу "Реал" і "Ман Сіті" зустрічалися в ЛЧ у півфіналі сезону 2015/16, у двох матчах забив лише 1 гол

"Ман Сіті" морально вже програв чемпіонство в Англії, і на тлі нещодавнього бану в Лізі чемпіонів і чуток про можливий вихід Гвардіоли з "Сіті" все більше втрачає свою міць. А "Реал" ніяк не може стабілізувати результати та наздогнати "Барселону" в чемпіонаті, ставлячи під сумнів правильність повернення Зінедіна Зідана у крісло "вершкових".

"Реал" у майбутньому матчі через травму не може розраховувати на півзахисника Серхіо Асенсіо та вінгера Едена Азара, на якого в цьому сезоні покладав великі надії. У "Ман Сіті" ж поки під питанням два атакери – Лерой Сане та Рахім Стерлінг.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу з Мадрида, який розпочнеться 26 лютого о 22:00.

Новини
"Реал" – "Манчестер Сіті": прогноз на плей-офф Ліги чемпіонів

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ

Мадрид (Іспанія). "Сантьяго Бернабеу". 22:00

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

"Реал Мадрид" (Іспанія) – "Манчестер Сіті" (Англія) – 0:0

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Матч іще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ

У прямому ефірі українські вболівальники зможуть подивитися топматч ЛЧ на телеканалі "Футбол 2". Також трансляцію гри можна знайти в інтернеті у сітці російських "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", білоруського "Білорусь 5" і казахстанського "Казспорт"/Qazsport.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Серхіо Рамос Гарет Бейл Карім Бензема Еден Азар Зінедін Зідан Давід Сілва Лерой Сане Серхіо Агуеро Олександр Зінченко Пеп Гвардіола
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
ФК Манчестер Сіті Реал Мадрид
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Ставка матча
все ставки
Томми Пол
VS
Александр Зверев
Победа Александра Зверева со счетом 2:0
1.66 Сделать ставку
Джон Изнер
VS
Маркос Хирон
Победа Маркоса Хирона с форой в +3,0 гейма
1.98 Сделать ставку
Сун У Квон
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -0,5 гейма
1.92 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Феликс Оже-Альяссим
Победа Кайла Эдмунда с форой в -2,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Мугуруса
VS
Ястремская
Тотал больше 21,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Бенфика
VS
Шахтер
Инд. тотал Шахтера больше 1
2.03 Сделать ставку
Манчестер Юнайтед
VS
Брюгге
Победа Манчестер Юнайтед с форой (-1)
1.81 Сделать ставку
Селтик
VS
Копенгаген
Инд. тотал Селтика больше 1.5
1.71 Сделать ставку
Порту
VS
Байер
Инд. тотал Байера больше 1
1.59 Сделать ставку
Аякс
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Хетафе
Инд. тотал Аякса больше 1.5
1.88 Сделать ставку