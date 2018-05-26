Реал - Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів-2018

Мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Для іспанської команди цей фінал став третім поспіль в турнірі. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Початок поєдинку - о 21:45.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РЕАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

ФІНАЛ-2018

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Мілорад Мажич (Сербія)

"Реал" (Мадрид, Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) - 0:0

"Реал" (орієнтовний склад): Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Каземіро, Модріч, Кроос, Іско - Бензема, Роналду

"Ліверпуль" (орієнтовний склад): Каріус - Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Мілнер - Мане, Фірміно, Салах

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ДЕ ДИВИТИСЯ РЕАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Поєдинок буде показаний більш ніж в 200 країнах світу. В Україні гру можна буде побачити у прямій трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, фінал Ліги чемпіонів подивляться глядачі спеціалізованого "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Трансляція з Києва також запланована в сітці російських телеканалів "Матч" і "Матч! Футбол 1", а також білоруському "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Фаворитом майбутньої на "Олімпійському" зустрічі вважається чинний володар трофея "Реал". Ставки на перемогу мадридців в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,20. Нічия оцінюється котируванням 3,80. А показники на успіх "Ліверпуля" досягають рівня 3,25.

Цікаво, що аналітики пророкують результативний матч. Поставити на те, що в грі буде забито не менше трьох голів, можна з вкрай низьким коефіцієнтом 1,40.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сенсаційно довірив сербської бригаді арбітрів на чолі з Милорадом Мажичем. Цей рефері не має досвіду роботи на іграх вирішальних стадій єврокубків.

Допомагати Мажичу будуть співвітчизники Мілован Рістіч і Далібор Джурджевіч. Роль додаткових асистентів дісталася Ненаду Джокічу і Данило Груічу. Четвертий арбітр - француз Клеман Тюрпен.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юрген Клопп, головний тренер "Ліверпуля":

- Фінал Ліги чемпіонів - серйозна штука. Будучи тренером, тобі треба зробити для підготовки дуже багато, в основному на тренуваннях. Але головне - зберігати спокій. Перед матчем у "Реала" буде перевага, але все вирішується на полі. Мадридці дуже сильні, але вони ще не зустрічалися з нами. Ми в фіналі, тому що ми - "Ліверпуль". Такі матчі в крові у цього клубу.

Джордан Хендерсон, капітан "Ліверпуля":

- Ми можемо написати свою історію. Все залежить тільки від нас. Ми виконали фантастичну роботу на шляху до цієї стадії турніру і хочемо зробити ще один крок, щоб отримати бажаний трофей. Нам дуже пощастило, що у нас такий тренер, як Клопп. Просто неймовірно, чого він досяг тут після свого приходу. "Реал" - фантастична команда з фантастичними гравцями. Але і у нас відмінні футболісти.

Зінедін Зідан, головний тренер "Реала":

- "Ліверпуль" - англійський клуб, тому він не буде здаватися до самого кінця. Але наш суперник хороший не тільки фізично, у "Ліверпуля" технічні і швидкі футболісти. Потрібні бути уважними.

Серхіо Рамос, капітан "Реала":

- У мене, звичайно, дуже приємні спогади про стадіон. Збірна Іспанії стала тут чемпіоном Європи, так що для мене це місце завжди буде особливим. Сподіваюся, частинка тієї удачі, що супроводжувала тут нашої збірної, залишиться зі мною, і ми виграємо Лігу чемпіонів утретє поспіль. Це стане здійсненням мрії для всіх, хто пов'язаний з мадридським "Реалом".

Віталій Кличко, мер Києва:

- Я фанат київського "Динамо". Сподіваюся, що одного разу воно теж буде в фіналі Ліги чемпіонів. Ви хочете знати, кого я буду підтримувати в фіналі в суботу? Але я знаю, хто виграє... Фінал Ліги чемпіонів виграє Київ. Ми збираємося перемогти. Тому що ми маємо честь бути господарями такого великого матчу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Реал": Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Каземіро, Кроос, Модріч, Іско - Роналду, Бензема

"Ліверпуль": Каріус - Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Хендерсон, Мілнер, Вейналдум - Мане, Фірміно, Салах

СТАТИСТИКА ЗУСТРІЧЕЙ РЕАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

27.05.1981. Фінал Кубка європейських чемпіонів, "Ліверпуль" - "Реал" - 1:0 (Кеннеді, 80)

25.02.2009. 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Реал" - "Ліверпуль" - 0:1 (Бенаюн, 82)

10.03.2008. 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Ліверпуль" - "Реал" - 4:0 (Торрес, 16, Джеррард, 28, з пенальті, 47, Доссена, 88)

22.10.2014. Груповий турнір Ліги чемпіонів. "Ліверпуль" - "Реал" - 0:3 (Роналду, 23, Бензема, 30, 41)

04.11.2014. Груповий турнір Ліги чемпіонів. "Реал" - "Ліверпуль" - 1:0 (Бензема, 27)

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий футболіст "Ліверпуля" оголосив бойкот фіналу Ліги чемпіонів в Києві.