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"Реал" - "Ліверпуль": огляд фіналу Ліги чемпіонів в Києві

4.4тЧитати новину російською

Іспанський футбольний клуб "Реал Мадрид" на НСК "Олімпійський" в Києві обіграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд матчу.

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"Реал Мадрид" Іспанія - "Ліверпуль" Англія - ​​3: 1
Голи: 1: 0 - 51 Бензема, 1: 1 - 55 Мане, 2: 1 - 64 Бейл, 3: 1 - 83 Бейл.
Реал Мадрид - Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модріч, Каземіро, Іско (Бейл, 61), Кроос, Роналду, Бензема.
Ліверпуль - Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фірміно, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Мілнер (Джан, 83), Мане, Хендерсон.
Попередження: Мане (82).

Нагадаємо, що вирішальна зустріч найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи "Реал" - "Ліверпуль" завершилася з рахунком 3:1. Ключову роль в перемогу своєї команди вніс Гарет Бейл. Валлієць відзначився дублем, при тому, що перший гол уродженця Кардіффа став справжнім супершедевром.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівРеал - ЛіверпульЛіга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК ЛіверпульРеал Мадрид
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