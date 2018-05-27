"Реал" - "Ліверпуль": огляд фіналу Ліги чемпіонів в Києві

Іспанський футбольний клуб "Реал Мадрид" на НСК "Олімпійський" в Києві обіграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд матчу.

Новини Київ ефектно осоромив російських пропагандистів на фіналі ЛЧ

"Реал Мадрид" Іспанія - "Ліверпуль" Англія - ​​3: 1

Голи: 1: 0 - 51 Бензема, 1: 1 - 55 Мане, 2: 1 - 64 Бейл, 3: 1 - 83 Бейл.

Реал Мадрид - Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модріч, Каземіро, Іско (Бейл, 61), Кроос, Роналду, Бензема.

Ліверпуль - Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фірміно, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Мілнер (Джан, 83), Мане, Хендерсон.

Попередження: Мане (82).

Нагадаємо, що вирішальна зустріч найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи "Реал" - "Ліверпуль" завершилася з рахунком 3:1. Ключову роль в перемогу своєї команди вніс Гарет Бейл. Валлієць відзначився дублем, при тому, що перший гол уродженця Кардіффа став справжнім супершедевром.