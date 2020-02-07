"Реал" ганебно вилетів з Кубка Іспанії, пропустивши чотири голи

Мадридський "Реал" несподівано покинув розіграш Кубка Іспанії, поступившись "Реал Сосьєдаду" на своєму полі на чвертьфінальній стадії турніру.

Гості відкрили рахунок першими, коли норвежець Мартін Едегор, який належить "Реалу", вдало зіграв на добиванні після удару партнера по команді. Незважаючи на перевагу мадридців і небезпечні контратаки "Сосьєдаду", до перерви відзначитися ніхто не зумів.

На початку другої половини поєдинку команди провели ударну п'ятихвилинку, зумівши забити три голи. Спочатку дубль зробив нападник гостей Олександр Ісак, а потім Марсело дав надію мадридцям, скоротивши відставання в рахунку до двох голів. Здавалося, що четвертий гол "Реал Сосьєдаду" на 69-й хвилині остаточно вбив інтригу в матчі, але господарям вдалося зробити ривок наприкінці зустрічі та відіграти два м'ячі, встановивши остаточний рахунок поєдинку – 3:4.

Олександр Ісак з "Реал Сосьєдаду" святкує гол

Реал - Реал Сосьєдад 3:4

Голи: Марсело, 59, Родріго, 81, Начо, 90+3 - Едегор, 22, Ісак, 54, 56, Меріно, 69

Реал: Ареола - Начо, Мілітан, Рамос, Марсело - Родрігес (Модріч, 46), Вальверде (Йович, 76), Кроос - Б. Діас (Родріго, 76), Бензема, Вінісіус

Реал Сосьєдад: Ремір - Горосабель, Елустондо, Ле Норман, Монреаль - Меріно, Субельдія, Едегор (Гевара, 64) – Аднан Янузай (Барренечеа, 46), Ісак (Муньос, 70), Оярсабаль

Попередження: Мілітао, Вінісіус – Едегор, Ле Норман, Субельдія, Горосабель

Вилучення: Горосабель, 90+5 (повторне попередження)

Матч "Реал" - "Реал Сосьєдад"

Матч "Реал" - "Реал Сосьєдад"

Матч "Реал" - "Реал Сосьєдад"

Варто відзначити, що визначилися всі півфіналісти Кубка Іспанії. Компанію "Реал Сосьєдаду" складуть "Гранада", "Мірандес" і "Атлетик" з Більбао, який обіграв на своєму полі "Барселону" з рахунком 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" став переможцем Суперкубка Іспанії, який проходив в Саудівській Аравії.

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