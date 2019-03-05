Реал - Аякс: відео голів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" приймає голландський "Аякс". Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 1:4.

"Аякс" шокував "вершкових", забивши до середини першого тайму два м'ячі. Голландці провели дві відмінні атаки з правого флангу, завершивши їх точними ударами по воротах.

Реал - Аякс AFC Ajax

"Реал" Мадрид, Іспанія – "Аякс" Голландія 1:4

"Реал" Мадрид – Куртуа, Начо, Регілон, Карвахаль, Варан, Модріч, Каземіро, Васкес (Бейл, 29), Кроос, Вінісіус Жуніор (Асенсіо, 35), Бензема.

"Аякс" – Онана, Блінд, де Лігт, Тал'яфіко, Мазрауі, ван де Бек, Зіеш, Нерес, де Йонг, Тадіч, Шене.

Попередження: Мазрауі (26), Карвахаль (30).

Голи: 0:1 – 7 Зіеш,

0:2 – 18 Нерес.

0:3 - 62 Тадіч,

1:3 - 70 Асенсіо,

1:4 - 72 Шоне.

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