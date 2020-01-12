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12 січня • оновлено в 20:24
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"Реал" - "Атлетіко": онлайн відеотрансляція фіналу Суперкубка Іспанії

1.3т
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У Джидді (Саудівська Аравія) на стадіоні Короля Абдулли мадридські "Реал" і "Атлетіко" розіграють 36-й розіграш щорічного Суперкубка Іспанії і 1-й за новим форматом "фіналу чотирьох".

"Реал" - "Атлетіко": онлайн відеотрансляція фіналу Суперкубка Іспанії

Вирішальний матч розпочнеться о 21:00 за київським часом (22:00 мск).

Фаворитом вважаються господарі, яким вже вдавалося вигравати дане протистояння в цьому році, здобувши перемогу з рахунком 2-0. У минулому році команди зустрічалися двічі, і якщо перший матч завершився нічиєю, то в другому також сильніше був футбольний клуб "Атлетіко" Мадрид.

Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині ближче до початку поєдинку. Слідкуйте за оновленнями.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня німецький гравець мадридського "Реала" Тоні Кроос відзначився фантастичним голом у півфіналі Суперкубка Іспанії.

У матчі проти "Валенсії" нападник збірної Німеччини забив прямим ударом з кутового. У футболі такий м'яч називають "сухий лист".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Місце
Саудівська Аравія Джидда
Теги
Атлетіко Мадрид Реал Мадрид
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