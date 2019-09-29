"Радянський Салах зробив це": Ярмоленко справив фурор в Англії

Англійські фанати завалили українського футболіста "Вест Хема" Андрія Ярмоленка захопленими відгуками після матчі 7-го туру АПЛ проти "Борнмута".
Нападаючий збірної України забив гол в цій грі.
Андрій Ярмоленко
jbrook1471 "Радянський Салах зробив це знову!"
mike_deas "Кому потрібен Шевченко, коли у нас є Ярмоленко"
EthertonAdam "Мій принц"
FusRoDoc "Я вже знаю, за кого проголосую як кращого гравця року"
tommiller192 "Коли він заряджає свою ліву, будь впевнений: він заб'є"
FrdoFrdyMercure "Бос Ярмо"
joshuaeve99 "Батя!"
fillll2009 "Класичний Ярмо. Він багато забив таких"
Rich Coward "Ярмоленко, ти в вогні!"
ZackSJK "Він дуже хороший!"
westhamsamwil "Він відмінно заряджений на голи. Люблю таке"
Alfiemaddison27 "недооцінили 😍"
FootballPoll2 "Назвеш ти Ярмоленко вже зараз кращим гравцем сезону?"
wadd.inst "Він виведе" Вест Хем "в Лігу Європи 🇺🇦💪😍"
jamie.w1992 "Претендент на гравця року вже зараз"
Нагадаємо, на минулому тижні Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українець був визнаний кращим гравцем того матчу.
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