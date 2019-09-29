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29 вересня • оновлено в 15:52
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"Радянський Салах зробив це": Ярмоленко справив фурор в Англії

2.8т Читати матеріал російською

Англійські фанати завалили українського футболіста "Вест Хема" Андрія Ярмоленка захопленими відгуками після матчі 7-го туру АПЛ проти "Борнмута".

Нападаючий збірної України забив гол в цій грі.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

jbrook1471 "Радянський Салах зробив це знову!"

mike_deas "Кому потрібен Шевченко, коли у нас є Ярмоленко"

EthertonAdam "Мій принц"

FusRoDoc "Я вже знаю, за кого проголосую як кращого гравця року"

tommiller192 "Коли він заряджає свою ліву, будь впевнений: він заб'є"

FrdoFrdyMercure "Бос Ярмо"

joshuaeve99 "Батя!"

fillll2009 "Класичний Ярмо. Він багато забив таких"

Rich Coward "Ярмоленко, ти в вогні!"

ZackSJK "Він дуже хороший!"

westhamsamwil "Він відмінно заряджений на голи. Люблю таке"

Alfiemaddison27 "недооцінили 😍"

FootballPoll2 "Назвеш ти Ярмоленко вже зараз кращим гравцем сезону?"

"Радянський Салах зробив це": Ярмоленко справив фурор в Англії

wadd.inst "Він виведе" Вест Хем "в Лігу Європи 🇺🇦💪😍"

jamie.w1992 "Претендент на гравця року вже зараз"

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Нагадаємо, на минулому тижні Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українець був визнаний кращим гравцем того матчу.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Тег
ФК Вест Хем
Джерело
Джерело: tribuna
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я думаю украина должна от него отказаться, как от всего советского)))))
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