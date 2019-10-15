"Занадто": тренер Португалії назвав причину поразки від України

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш назвав слабку на флангах однією з головних причин поразки від України у відборі до Євро-2020.

Наставник чемпіонів Європи поскаржився на те, що команда дуже повільно розвивала свої атаки.

Фернанду Сантуш

"Ми добре увійшли у гру, у нас був шанс, коли Роналду пробивав зі штрафного, а потім Україна підійшла до наших воріт і забила гол. Команда спробувала повернутися, створити супернику проблеми. У нас були непогані шанси, але ми занадто возилися з м'ячем. Нам слід було більше використовувати фланги, тому я випустив Гедеша. У перерві ми спробували змінити ситуацію, тому що потрібно було грати не стільки серцем, скільки головою", – наводить слова Сантуша A Bola.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко захопився перемогою своєї команди над Португалією і подякував фанатам за підтримку.

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