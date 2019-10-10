"Я не згоден": Шевченко категорично відповів ЗМІ перед матчем із Литвою

Перемога над командою Литви у матчі відбору Євро-2020 не вирішить ситуації з виходом збірної України з футболу у фінальну частину турніру.

Про це під час пресконференції напередодні гри 11 жовтня заявив головний тренер "жовто-синіх" Андрій Шевченко.

"Я не згоден, що перемога над Литвою вирішить всі наші питання з виходом на Євро. У нас стоїть завдання добувати максимальний результат протягом усього відбору, і зараз ми готуємося і говоримо конкретно про Литву. А вже від результату цього матчу будемо дивитися щодо матчу з Португалією", – наводить слова Шевченка кореспондент OBOZREVATEL.

Андрій Шевченко (у центрі)

При цьому наставник українців зазначив, що його команда впевнена у власних силах.

"Можу сказати, що однозначно у команди є впевненість. Дуже важливо домогтися позитивного результату, а саме – перемоги. Ми граємо зараз два матчі вдома, з Литвою і Португалією, і ми близькі до досягнення великої мети. Тому дуже важливо зіграти вдало, показати хороший футбол і здобути результат", – заявив тренер "жовто-синіх".

Зазначимо, що матч Україна – Литва можна буде побачити в ефірі телеканалу "Україна". Початок – о 21:45.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі розклади для збірної України у відборі Євро-2020.

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