"Україна просто скористалася": партнер Роналду пояснив програш в Києві на Євро-2020

Півзахисник збірної Португалії Жоау Моутіньо прокоментував поразку своєї команди у відбірковому матчі Євро-2020 проти збірної України (1:2).

Жоао Моутіньо

"Ми їхали в Київ за перемогою, але не зуміли досягти цієї мети. Добре грали в атаці, мали гольові можливості, але зіткнулися з добре організованою командою, що обороняється, і це створило нам труднощі. Та й воротар збірної України грав просто відмінно. Ми зробили все для того, щоб досягти кращого результату, ніж той, який був зафіксований, але збірна України грала дуже "низько", при цьому просто користувалася нашими помилками", - сказав Моутіньо в інтерв'ю португальським ЗМІ, повідомляє dynamo.kiev.ua.

За його словами, збірній Португалії не вдалося використати свої можливості біля воріт Пятова, що і призвело до негативного результату.

"Ми надавали необхідний тиск на ворота суперника, і все, що потрібно було - це реалізувати ті можливості, які у нас були. Звичайно, ми зараз розчаровані, в футболі подібні речі трапляються. Тож тепер ми хочемо залишити в минулому поєдинок з Україною і зосередитися на тому, щоб обіграти Сербію", - додав португальський футболіст.

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