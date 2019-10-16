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16 жовтня • оновлено в 17:14
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"Україна обіграла чемпіонів Європи": депутат Держдуми несподівано заступився за Яремчука

1.3т Читати матеріал російською

Депутат Держдуми Ігор Лебедєв став на захист українського футболіста Романа Яремчука, який після перемоги над Португалією у відборі Євро-2020 посміявся над збірною Росії.

Наш футболіст заявив, що українська команда не дозволить собі розповідати про перемогу на Євро, як це робили футболісти з РФ після успіху у матчі зі скромною Шотландією, чим викликав гнів фанатів в Росії.

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Роман Яремчук

Роман Яремчук

ФФУ

"Я не готовий розцінювати слова Яремчука як приниження, тому що подібні коментарі треба розцінювати з посмішкою та іронією. Якщо подивитися серйозно на деякі питання, то Україна обіграла діючих чемпіонів Європи з Роналду в основному складі, який забив свій 700-й гол. Треба сказати, матч був дуже цікавий, і обіграли по ділу. Звичайно, в нашій групі команд рівня Португалії немає. Це спорт, тут всі гравці обмінюються іронічними висловлюваннями, колючими зауваженнями, жартами ", – цитує Лебедєва "Чемпионат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча Тіна Канделакі розгнівалася через реакцію росЗМІ на висловлювання Романа Яремчука.

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Тема
Євро-2020
Особа
Роман Яремчук
Теги
Збірна України з футболу збірна Росії з футболу
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филипп филипыч
филипп филипыч
что упоротые удивлены? а как вы хотели, если отвечать вам тем же то это унижаться до вашего уровня)
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Валевич Борис
Валевич Борис
Вступили в силу требования карлика не давить в СМИ на Украину, а делать ее "братским" народом ........ тьфу собаки
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