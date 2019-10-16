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16 жовтня • оновлено в 23:17
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"Це міф": директор "Реала" захопився "сильною Україною"

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Директор "Реала" Еміліо Бутрагеньо спростував стійкий стереотип про Україну, що українські футболісти, на відміну від іспанців або португальців, не дуже технічні.

"Це міф": директор "Реала" захопився "сильною Україною"

Іспанець не згоден з твердженням, що українці зазвичай здобувають перемоги за рахунок кращої функціональної готовності або везіння.

"Це тільки міф. Ні в якому разі не поділяю цієї думки. Ми бачимо, що зараз багатьма українськими футболістами цікавляться клуби з Європи. Їх запрошують клуби світового рівня. Справа техніки, або справа тактики наживна. Хочу додати, що Україна зарекомендувала себе перед світом як сильна країна, з дуже сильним характером", – цитує Бутрагеньо sport.ua.

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