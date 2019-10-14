"Шевченко домігся": тренер "Шахтаря" передав привіт збірній Португалії

Головний тренер донецького "Шахтаря" португалець Луїш Каштру застеріг своїх співвітчизників напередодні поєдинку відбору Євро-2020 проти України.

За словами наставника "оранжево-чорних", команда Андрія Шевченка є небезпечним суперником для діючих чемпіонів Європи.

"Португалія, бережися! Вони дуже сильні. У них дуже хороші гравці, дуже хороший склад, дуже якісний, з дуже сильними особистостями. Шевченко домігся дуже хороших результатів на чолі збірної. Треба бути максимально зібраними", – наводить слова Каштру видання O Jogo.

Луїш Каштру

Нагадаємо, матч Україна – Португалія пройде на НСК "Олімпійський" у понеділок, 14 жовтня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Португалія. Початок – о 21:45.

Як повідомляв OBOZREVATEL, продаж квитків на матч Україна – Португалія викликав серйозні розбірки.

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