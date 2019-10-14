Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 18:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Шевченко домігся": тренер "Шахтаря" передав привіт збірній Португалії

588 Читати матеріал російською

Головний тренер донецького "Шахтаря" португалець Луїш Каштру застеріг своїх співвітчизників напередодні поєдинку відбору Євро-2020 проти України.

За словами наставника "оранжево-чорних", команда Андрія Шевченка є небезпечним суперником для діючих чемпіонів Європи.

"Португалія, бережися! Вони дуже сильні. У них дуже хороші гравці, дуже хороший склад, дуже якісний, з дуже сильними особистостями. Шевченко домігся дуже хороших результатів на чолі збірної. Треба бути максимально зібраними", – наводить слова Каштру видання O Jogo.

Новини
Україна – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020

Луїш Каштру

Луїш Каштру

Нагадаємо, матч Україна – Португалія пройде на НСК "Олімпійський" у понеділок, 14 жовтня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Португалія. Початок – о 21:45.

Як повідомляв OBOZREVATEL, продаж квитків на матч Україна – Португалія викликав серйозні розбірки.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Особа
Луїш Каштру
Теги
збірна Португалії з футболу Збірна України з футболу ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel