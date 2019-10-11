"Просто згоріти": Шевченка застерегли від переходу в "Мілан"

Голова комітету національних збірних Української асоціації футболу (колишньої ФФУ) Мирон Маркевич поділився думкою про можливий перехід Андрія Шевченка в італійський клуб.

ФФУ Андрій Шевченко

"Навіщо йому зараз "Мілан"? По-перше, там немає команди. По-друге, у нього збірна зараз добре грає. Дай боже, вийде у фінальну частину Євро-2020. А пізніше він вже може думати. Може, і не в "Мілан" потрібно йти. Дивився їхню гру неодноразово. Там немає серйозних гравців, середня команда для Італії, залишилася одна назва. З нею можна просто згоріти, вже чотири тренери перед ним так зробили", – заявив Маркевич у інтерв'ю Mova Futbolu.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше самого Мирона Маркевича ЗМІ назвали найбільш імовірним кандидатом на пост головного тренера збірної України після можливої відставки Андрія Шевченка.

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