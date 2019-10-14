"Побачив левів": Шевченко оцінив перемогу над Португалією

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко подякував вболівальникам, які заповнили НСК "Олімпійський" на матчі відбору Євро-2020 з Португалією.

На думку наставника "жовто-синіх", саме підтримка стадіону дозволила його команді втримати переможний рахунок після того, як арбітр вилучив з поля півзахисника Тараса Степаненка.

"Дуже щасливий, і дуже вдячний трибунам. Думаю, стадіон дав сьогодні потрібний імпульс, коли ми грали в меншості. Сьогодні на полі я побачив справжніх левів, і дуже вдячний хлопцям за той футбол, в який ми зіграли. Ось нарешті видно результат нашої роботи за три роки", – наводить слова Шевченка кореспондент OBOZREVATEL.

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Крім того, рульовий української збірної віддав належне супернику. "Хочу подякувати Португалію за той класний футбол, який вони сьогодні показали. Глядачам було приємно, а для нас грати з такою командою на рівних – подвійно приємно. Також хочу сказати – я дотримав своєї обіцянки вивести збірну на Євро", – заявив Шева.

Він також відзначив гру підопічних до перерви, коли господарі не дали жодного шансу супернику. "Ми грали вдома, і перший тайм взагалі провели чудово. І нарешті ми забили зі стандарту – перший раз у відборі, якщо не помиляюся. Нарешті робота дала плоди, після всіх цих "безсонних ночей", – резюмував тренер українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти збірної України влаштували феєричне святкування з фанатами на переповненому НСК "Олімпійський" після виходу на Євро-2020.

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