"Буде погано всій країні": футболіст збірної України - про матч з Литвою

Нападаючий збірної України з футболу Роман Яремчук розповів, що чекає від матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з командами Литви та Португалії.

Роман Яремчук

"Ми повинні думати виключно про Литву. Не дай Бог, невдалий результат - буде погано всій країні. Як ми можемо думати про другий матч, якщо ще не провели перший? Готуємося на Литву. Що стосується збірної Португалії - це чемпіон Європи. Фаворити - це їх статус. Так, ми в хорошій формі, але фаворитами є португальці", - цитує Яремчука прес-служба ФФУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня зустріч у Вільнюсі між цими ж збірними завершилася в нашу користь (3:0).

Нагадаємо, що збірна України набрала 10 очок в перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

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