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27 квітня • оновлено в 18:36
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Путіну поставили несподіване запитання про коронавірус: у Кремлі відповіли

2.4т
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Президент Росії Володимир Путін не стежить за матчами чемпіонату Білорусі з футболу, які продовжують проходити, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на несподіване запитання читачів "Аргументів і Фактів".

Володимир Путін

Володимир Путін

"Я не думаю, що він стежить за трансляціями білоруського футболу, навряд чи... Все ж таки він віддає пріоритет власним спортивним заняттям. Крім того, ви знаєте, що він любить читати – наприклад, історичні книги", – зазначив Пєсков.

Відзначимо, що на минулому тижні український легіонер "Динамо" (Брест) Євген Хачеріді був жорстоко покараний за спробу розібратися з арбітром матчу його команди з "Вітебськом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський стурбовано висловився про коронавірус у Білорусі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Читать он любит... исторические книги?! Писать не пробовали-с... исторические книги ??? ЛОЛ...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа15
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

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