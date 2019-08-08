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"Путіна" вигнали з матчу "Спартака" в Лізі Європи - відеофакт

2.4т Читати матеріал російською

Швейцарська поліція змусила вболівальників прибрати зображення Володимира Путіна зі стадіону, де проходив перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Туном" і "Спартаком".

Картонну копію президента Російської Федерації на гру приніс один із швейцарців. Також у фанатів виявився образ президента США Дональда Трампа. При цьому вболівальники зізналися, що люблять Путіна.

Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь росіян. Матч-відповідь відбудеться 15 серпня на стадіоні "Відкриття Арена" в Москві. Переможець двоматчевого протистояння вийде в раунд плей-офф, де зіграє з "Брондбю" або "Брагою".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи свої зустрічі провели і два українські клуби. Луганська "Зоря" і ФК "Маріуполь" зіграли внічию 1:1 і 0:0 з ЦСКА Софія і АЗ відповідно.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Володимир Путін
Місце
Швейцарія
Тег
Спартак Москва
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
заголовок такой же ебанутый как и автор статьи
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