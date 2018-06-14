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Чемпіонат світу 2018
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Путіна освистали на стадіоні в Москві на церемонії відкриття ЧС-2018: відеофакт

19.6тЧитати новину російською

Президента Росії Володимира Путіна освистали перед урочистою промовою на матчі відкриття чемпіонату світу з футболу-2018.

Під час того, як диктор на стадіоні назвав ім'я і прізвище спікера, на трибунах пролунав засуджує свист і шум. Інцидент потрапив в прямий ефір і став предметом спекотного обговорення в Telegram.

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Нагадаємо, що збірні Росії і Саудівської Аравії грають в матчі-відкритті чемпіонату світу з футболу 2018 року. Господарі мундіалю приймають одну з кращих команд Азії на стадіоні "Лужники" в Москві. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Росія - Саудівська Аравія. Початок гри - о 18:00 за київським часом.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяМосква
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Русский Солдат
Русский Солдат
Срочно нужна перемога, хоть маленькая, хоть какая, но срочно нужна. Накидывайте варианты.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Да на ваши высеры тьфу и растереть. Вы хоть до блевоты своей желчью захлебывайтесь, нам вы радость от ЧМ не испортите, убогие вы существа.
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andrei andrei
andrei andrei
Павлов Дмитрий, Поддерживаю. Спи%%%ть и не покраснеть только хохол убогий может))) Да и насрать на них.
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