Путіна освистали на стадіоні в Москві на церемонії відкриття ЧС-2018: відеофакт

Президента Росії Володимира Путіна освистали перед урочистою промовою на матчі відкриття чемпіонату світу з футболу-2018.

Під час того, як диктор на стадіоні назвав ім'я і прізвище спікера, на трибунах пролунав засуджує свист і шум. Інцидент потрапив в прямий ефір і став предметом спекотного обговорення в Telegram.

Нагадаємо, що збірні Росії і Саудівської Аравії грають в матчі-відкритті чемпіонату світу з футболу 2018 року. Господарі мундіалю приймають одну з кращих команд Азії на стадіоні "Лужники" в Москві. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Росія - Саудівська Аравія. Початок гри - о 18:00 за київським часом.