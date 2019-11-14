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14 листопада • оновлено в 23:18
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"Путін - х**ло": українські фанати передали привіт Росії на матчі з Естонією

4.5т
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Футбольні фанати в Запоріжжі на товариському матчі Україна - Естонія заспівали знаменитий хіт про президента Росії.

Всі 12 тисяч уболівальників, які зібралися на "Славутич-Арені", в один голос затягнули легендарну речівку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було. Відео користувача instagram.com/koveshnikov1982.

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Стадіон у Запоріжжі фантастично виконав гімн України перед матчем збірної

Нагадаємо, що збірна України з футболу на останніх секундах здобула перемогу в товариському матчі з командою Естонії.

Перша в історії гра нашої національної збірної в Запоріжжі завершилася з рахунком 1:0.

Пізніше Андрій Шевченко прокоментував складну перемогу України.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
Збірна України з футболу Славутич Арена
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Интересно, их можно научить разговаривать?
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1
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Глубокий смыл этого мирового хита гармонично дополняетсмя виртуозным исполнением украинских болельщиков. Просто душа поет !!! Особенно когда бэквокал кaцaпcкиx комментoв выходит на пронзительный свинячий визг!!
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пьяное, невменяемое, скачущее и орущее стадо paгулей. В общем, ничего нового.
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Петрова Ольга, не пиши на мой ник, глупое жывотнаэ
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1
1
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кристина Стефанова, ну что сосуля , не нравится , не гавкай а то из=за щеки выпадет путинский не сдобровать тебе
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