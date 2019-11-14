Футбольні фанати в Запоріжжі на товариському матчі Україна - Естонія заспівали знаменитий хіт про президента Росії.

Всі 12 тисяч уболівальників, які зібралися на "Славутич-Арені", в один голос затягнули легендарну речівку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було. Відео користувача instagram.com/koveshnikov1982.

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Новини Стадіон у Запоріжжі фантастично виконав гімн України перед матчем збірної

Нагадаємо, що збірна України з футболу на останніх секундах здобула перемогу в товариському матчі з командою Естонії.

Перша в історії гра нашої національної збірної в Запоріжжі завершилася з рахунком 1:0.

Пізніше Андрій Шевченко прокоментував складну перемогу України.

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