ПСЖ неймовірним чином відігрався у матчі Ліги чемпіонів із "Реалом"

Французький "ПСЖ" забив два м'ячі протягом двох хвилин виїзного матчу п'ятого туру Ліги Чемпіонів проти мадридського "Реала", здійснивши фантастичний камбек.
Після розгромної поразки у першій грі між командами іспанці були рішуче налаштовані на реванш на "Сантьяго Бернабеу". Вони впевнено контролювали хід гри впродовж усього поєдинку і на 79-й хвилині довели перевагу до двох м'ячів завдяки дублю Каріма Бензема.
Кіліан Мбаппе
Evening Standard
Здавалося, що гра зроблена, але неймовірним чином через три хвилини на табло горів рахунок 2:2. Спочатку Мбаппе скористався помилкою Варана і Куртуа, а потім Сарабія відправив м'яч просто у дев'ятку воріт господарів і встановив остаточний результат матчу.
Обидві команди забезпечили собі вихід до плей-оф Ліги Чемпіонів за підсумками п'ятого туру. "ПСЖ" вже точно перший, а "Реал" – другий.
Як повідомляв OBOZREVATEL, конкуренти донецького "Шахтаря" по групі Ліги Чемпіонів зіграли зі зручним для української команди результатом.
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