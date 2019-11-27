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29 листопада • оновлено в 12:24
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ПСЖ неймовірним чином відігрався у матчі Ліги чемпіонів із "Реалом"

2.7т
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Французький "ПСЖ" забив два м'ячі протягом двох хвилин виїзного матчу п'ятого туру Ліги Чемпіонів проти мадридського "Реала", здійснивши фантастичний камбек.

Після розгромної поразки у першій грі між командами іспанці були рішуче налаштовані на реванш на "Сантьяго Бернабеу". Вони впевнено контролювали хід гри впродовж усього поєдинку і на 79-й хвилині довели перевагу до двох м'ячів завдяки дублю Каріма Бензема.

Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

Evening Standard

Здавалося, що гра зроблена, але неймовірним чином через три хвилини на табло горів рахунок 2:2. Спочатку Мбаппе скористався помилкою Варана і Куртуа, а потім Сарабія відправив м'яч просто у дев'ятку воріт господарів і встановив остаточний результат матчу.

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Обидві команди забезпечили собі вихід до плей-оф Ліги Чемпіонів за підсумками п'ятого туру. "ПСЖ" вже точно перший, а "Реал" – другий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкуренти донецького "Шахтаря" по групі Ліги Чемпіонів зіграли зі зручним для української команди результатом.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Карім Бензема Кіліан Мбапе
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
Реал Мадрид ПСЖ
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