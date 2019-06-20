ПСЖ назвав космічну суму за Неймара

Керівництво французького ПСЖ у разі отримання вигідної пропозиції, готове відпустити бразильського нападника Неймара в іншу команду не менше, ніж за 300 мільйонів євро.

За повідомленням газети Le Parisien, якщо бажаючі знайдуться, то Неймар поб'є свій же рекорд за вартістю футболіста. У серпні 2017 року французи викупили бразильського форварда у "Барселони" за 222 мільйони євро. Друге місце по найдорожчим трасферам у француза Киліана Мбаппе, який перейшов в ПСЖ з "Монако" за 180 мільйонів.

Неймара в ПСЖ переслідують травми

Чинний контракт 27-річного Неймара з "Парі Сен-Жермен" закінчується в 2022 році, проте футболіст не раз заявляв, що не проти змінити клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський форвард ПСЖ Неймар був побитий дівчиною, яка звинуватила його в згвалтуванні і застосування фізичної сили.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Tina # LecoNão в соціальній мережі Twitter.

У ролику, який був знятий з сусідньої кімнати готельного номера, видно, як футболіст і дівчина лягають на ліжко, а через деякий час Неймару дістається кілька ударів по голові.

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