ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

ПСЖ назвав космічну суму за Неймара

Читати матеріал російською

Керівництво французького ПСЖ у разі отримання вигідної пропозиції, готове відпустити бразильського нападника Неймара в іншу команду не менше, ніж за 300 мільйонів євро.

За повідомленням газети Le Parisien, якщо бажаючі знайдуться, то Неймар поб'є свій же рекорд за вартістю футболіста. У серпні 2017 року французи викупили бразильського форварда у "Барселони" за 222 мільйони євро. Друге місце по найдорожчим трасферам у француза Киліана Мбаппе, який перейшов в ПСЖ з "Монако" за 180 мільйонів.

Неймара в ПСЖ переслідують травми

Неймара в ПСЖ переслідують травми

Новини
"Розвернув мене і..." Модель у подробицях розповіла, як її ґвалтував Неймар

Чинний контракт 27-річного Неймара з "Парі Сен-Жермен" закінчується в 2022 році, проте футболіст не раз заявляв, що не проти змінити клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський форвард ПСЖ Неймар був побитий дівчиною, яка звинуватила його в згвалтуванні і застосування фізичної сили.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Tina # LecoNão в соціальній мережі Twitter.

У ролику, який був знятий з сусідньої кімнати готельного номера, видно, як футболіст і дівчина лягають на ліжко, а через деякий час Неймару дістається кілька ударів по голові.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Франції" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Франції
Особи
НеймарКіліан Мбапе
Теги
ФК БарселонаПСЖФК Монако
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel