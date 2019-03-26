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Провчили Роналду: Україна видала кращий старт відбору на Євро в 21 столітті

1.4тЧитати матеріал російською

Збірна України розпочала кваліфікацію Євро-2020 нічиєю з Португалією (0:0) та перемогою Люксембургу (2:1). 4 очки стали не тільки відмінним результатом для "синьо-жовтих", але і по-своєму унікальним досягненням.

Недавні нічия та перемога стали найкращим стартом України у відборах на чемпіонати Європи в 21 столітті. За останні 19 років "синьо-жовті" лише раз мали подібний результат - 4 очки в двох перших матчах, але тоді в суперниках у "синьо-жовтих" були Вірменія (2:2) та Греція (2:0). Зараз же команді Шевченко вдалося взяти очки з діючими чемпіонами Європи - Португалією.

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Надалі Україна до нинішніх днів куди гірше починала відбори ЧЄ. Кваліфікацію Євро-2008 ми відкрили перемогою Грузії (3:2), але потім програли італійцям (0:2). А відбір на ЧЄ 2016 було розпочато домашньою поразкою від Словаччини (0:1). Що ж стосується Євро-2012, то тоді Україна відразу потрапила на турнір, в якості країни-господині.

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Кращою відбірковою кампанією в історії збірної України (офіційні матчі - з 1994 року) поки є кваліфікація на Євро-2000. Тоді "синьо-жовті" за 10 матчів відбору жодного разу не програли (5 перемог і 5 нічиїх), посівши у групі 2 місце та пропустивши вперед тільки Францію. Але на сам ЧЄ українці так і не потрапили - в плей-офф кваліфікації збірна поступилася Словенії (1:2 і 1:1) з легендарним голом імені Шовковського.

Збірна України виступала на двох чемпіонатах Європи поспіль - в 2012-му (3-е місце в групі) та 2016-му (4-е місце в групі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, португальські ЗМІ вимагають зарахувати Україні в матчах з Португалією та Люксембургом технічні поразки.

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Теми
Євро-2020чемпіонат Європи з футболуУкраїна - ПортугаліяЛюксембург - Україна
Особи
Андрій ШевченкоКріштіану Роналду
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