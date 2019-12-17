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17 грудня • оновлено в 18:54
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"Проти України": стало відомо, що буде робити Зозуля після скандалу в Іспанії

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Український журналіст Ігор Циганик розповів, що Роман Зозуля планує скликати пресконференцію після скандалу на матчі в Іспанії, коли вболівальники скандували "Зозуля - нацист".

"Розмовляв із Зозулею. Зрозумів, що абсолютно свідомо все робить, знає, чому це робить, і абсолютно спокійно розуміє, що відбувається насправді. У Романа є в планах найближчим часом вийти в публічну площину, можливо, з пресконференцією, можливо якось по іншому, щоб озвучити свої думки з цього приводу. Він прекрасно розуміє, що люди в Іспанії абсолютно не розуміються в наших реаліях, і їм потрібно пояснити, що відбувається в Україні. Вони далеко і тільки деякі завдяки Зозулі розуміють, що нас атакують і намагаються захопити", - заявив ведучий "Циганик Live"на FootballHub.

За словами Циганика, Ромі дуже приємно, що в Іспанії все більше людей розуміють, що вся ця історія проплачена.

"Це пропагандистська історія не проти людини, а проти українця, який буде захищати свою країну. Футболісти"Альбасете", знаючи про те, що між Зозулею і фанами" Райо "складні відносини, підтримали Романа перед виїздом на матч і сказали, що будуть в будь-якому випадку за нього. Якщо будуть образи, вони будуть його захищати. Вони наполягли, щоб він прийняв рішення поїхати на поєдинок", - підсумував журналіст.

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"Ніколи не зламає": "Динамо" відреагувало на скандал із Зозулею

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Зі словами підтримки на адресу Романа виступив і президент України Володимир Зеленський.

Сам Зозуля виступив з різким відповіддю на адресу фанатів мадридців.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особи
Роман Зозуля Ігор Циганик
Місце
Іспанія
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Нацист - есть нацист... Жаль, что таких очень много сейчас на Украине...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"и им нужно объяснить, что происходит в Украине." Что сказали носителю пещерной идеологии цивилизованные испанцы, мы уже узнали. Испанцы хорошо помнят историю 1936 - 39 гг.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Это кто атакует и пытается захватить Украину ?пусть Зозуля на пресухе нам всем поведает ,а то мы что то не знаем
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