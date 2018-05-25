"Просто дивовижно": в Англії розповіли, як у Києві вирішили проблему фанатів "Ліверпуля"

Мер Ліверпуля Джо Андресон захоплено відгукнувся про свого колегу Віталія Кличка, зазначивши його внесок у вирішення питання з прибуттям фанатів "Ліверпуля" на фінал Ліги чемпіонів. Коментуючи проблеми, з якими зіткнулися прихильники "червоних" через скасування рейсів до Києва, англієць зазначив дії приймаючого міста.

"Ви знаєте, що в соцмережах мене просили допомогти фанатам "Ліверпуля". У зв'язку з цим велику частину часу я провів у розмовах з Віталієм Кличком. Я розмовляв з ним чотири рази. Він дуже приємна людина, яка просто дивовижно обізнана як про Ліверпуль, так і про мене. Він зв'язався з директором аеропорту і нам таки вдалося знайти два слота для посадки літаків", - наводить слова Андерсона Liverpool Echo.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тисяча фанатів "Ліверпуля" не змогла вилетіти до Києва на фінал Ліги чемпіонів через скасування рейсів. В англійському клубі порахували, що проблема виникла в результаті суперечки між турфірмою і представниками аеропорту через розміри літаків.