Прощання з Марадоною: шанувальники футболіста влаштували бійку з поліцією

Фанати легендарного футболіста Дієго Марадони взяли участь у сутичках з поліцією під час церемонії прощання, яка проходить у четвер, 26 листопада, в Буенос-Айресі.

Як повідомляє видання Marca, шанувальники аргентинця намагалися прорватися через огорожу, щоб дістатися до президентського палацу Каса Росада (Рожевий будинок), в якому стоїть труна з Марадоною. Відзначається, що для врегулювання конфронтацій поліції довелося використовувати сльозогінний газ.

Нагадаємо, що OBOZREVATEL веде пряму трансляцію церемонії прощання з Дієго. Очікується, що її відвідає мільйон осіб. Після новини про смерть легендарного футболіста люди почали збиратися біля знаменитого обеліска в Буенос-Айресі і стадіону команди "Архентінос Хуніорс", в якій Марадона починав кар'єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Аргентини Альберто Фернандес ввів триденну жалобу в країні, щоб вшанувати пам'ять великого футболіста.