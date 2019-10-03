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3 жовтня • оновлено в 14:01
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Пропустили 10 голів: у Лізі чемпіонів встановлений принизливий антирекорд

2.2т Читати матеріал російською

У матчах 2-го туру Ліги чемпіонів, які пройшли 1-го і 2 жовтня, зафіксований унікальний факт.

"Ліверпуль" і "Тоттенхем" — фіналісти попереднього розіграшу ЛЧ — пропустили на двох у поєдинках одного туру 10 м'ячів. За інформацією Opta, це перший випадок в історії Ліги чемпіонів, коли фіналісти попереднього турніру пропускають синхронно так багато.

"Ліверпуль" Клоппа пропустив три м'ячі від "Зальцбурга", але виграв

"Ліверпуль" Клоппа пропустив три м'ячі від "Зальцбурга", але виграв

Нагадаємо, що у вівторок "Тоттенхем" програв на своєму полі "Баварії" з принизливим рахунком 2:7. У середу "Ліверпуль" також на домашньому стадіоні "Енфілд" обіграв із рахунком 4:3 "Зальцбург".

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Команди Юргена Клоппа і Маурісіо Почеттіно – фіналісти попереднього розіграшу ЛЧ. Чинним володарем трофея є "Ліверпуль", який обіграв "Шпор" у вирішальному матчі в Мадриді — 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Реал" встановив ганебний антирекорд у Лізі чемпіонів.

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Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК Ліверпуль Тоттенхем Хотспур
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