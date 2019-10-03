Пропустили 10 голів: у Лізі чемпіонів встановлений принизливий антирекорд

У матчах 2-го туру Ліги чемпіонів, які пройшли 1-го і 2 жовтня, зафіксований унікальний факт.

"Ліверпуль" і "Тоттенхем" — фіналісти попереднього розіграшу ЛЧ — пропустили на двох у поєдинках одного туру 10 м'ячів. За інформацією Opta, це перший випадок в історії Ліги чемпіонів, коли фіналісти попереднього турніру пропускають синхронно так багато.

"Ліверпуль" Клоппа пропустив три м'ячі від "Зальцбурга", але виграв

Нагадаємо, що у вівторок "Тоттенхем" програв на своєму полі "Баварії" з принизливим рахунком 2:7. У середу "Ліверпуль" також на домашньому стадіоні "Енфілд" обіграв із рахунком 4:3 "Зальцбург".

Команди Юргена Клоппа і Маурісіо Почеттіно – фіналісти попереднього розіграшу ЛЧ. Чинним володарем трофея є "Ліверпуль", який обіграв "Шпор" у вирішальному матчі в Мадриді — 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Реал" встановив ганебний антирекорд у Лізі чемпіонів.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!