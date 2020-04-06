Головна Новини
6 квітня • оновлено в 13:37
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Пройшов через це": російський футболіст Мамаєв розповів про небезпеку коронавірусу у в'язниці

Читати матеріал російською

Російський футболіст Павло Мамаєв, який майже рік провів у в'язниці за хуліганство, заявив, що в ізоляторі існує небезпека швидкого поширення коронавірусу.

За словами півзахисника "Ростова", він на своєму досвіді відчув швидкість зараження під час перебування у Бутирській в'язниці.

Павло Мамаєв

Павло Мамаєв

ФК "Ростов"

"Звичайно, це місце, де хвороба поширитися швидше за все. Візьміть загальні камери, де багато людей. Заразиться один – інші по ланцюжку. Я сидів у "Бутирці" в загальній камері на 12 місць, і пройшов через це. У нас один застудився, і через день-два вже четверо, в тому числі я, були з температурою. І так я пару разів перехворів (особливо важко було їздити на суди з температурою). Що це було – ГРВІ, грип – не знаю. Але боюся уявити, що буде якщо таким чином короновірус, який дуже заразний, потрапить до камери", – цитує Мамаєва "Московский комсомолец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Росії Федір Смолов втік з-під карантину в Іспанії і нарвався на серйозні проблеми.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Павло Мамаєв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
mousesports
Победа mousesports
1.87 Сделать ставку
NaVi
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Mustang Crew
Победа Hard Legion на первой карте с форой в -5,5 раундов
1.87 Сделать ставку
Суперлига Китая по футболу возобновится до 19 апреля 2020
3.34 Сделать ставку
Миколенко получит приз "Лучший молодой игрок Евро-2020"
67.00 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
SMASH
Победа Gambit Youngsters c форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Сборная Украины выиграет Евро-2020
67.00 Сделать ставку
Славия
VS
БАТЭ
Обе забьют
1.77 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Тотал меньше 2.5
1.58 Сделать ставку
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку