"Пройшов через це": російський футболіст Мамаєв розповів про небезпеку коронавірусу у в'язниці

Російський футболіст Павло Мамаєв, який майже рік провів у в'язниці за хуліганство, заявив, що в ізоляторі існує небезпека швидкого поширення коронавірусу.

За словами півзахисника "Ростова", він на своєму досвіді відчув швидкість зараження під час перебування у Бутирській в'язниці.

Павло Мамаєв ФК "Ростов"

"Звичайно, це місце, де хвороба поширитися швидше за все. Візьміть загальні камери, де багато людей. Заразиться один – інші по ланцюжку. Я сидів у "Бутирці" в загальній камері на 12 місць, і пройшов через це. У нас один застудився, і через день-два вже четверо, в тому числі я, були з температурою. І так я пару разів перехворів (особливо важко було їздити на суди з температурою). Що це було – ГРВІ, грип – не знаю. Але боюся уявити, що буде якщо таким чином короновірус, який дуже заразний, потрапить до камери", – цитує Мамаєва "Московский комсомолец".

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