Головна Новини
15 листопада • оновлено в 16:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Прогнулися: РФС вперше висловився про скандальну форму збірної Росії

1.3т
Читати матеріал російською

Керівництво Російського футбольного союзу вперше прокоментувало скандал із новою формою збірної Росії, яка викликала вкрай негативну реакцію у вболівальників.

Як заявив глава РФС Олександр Дюков, Adidas не погоджував з керівниками російського футболу представлене екіпірування.

Нова форма збірної Росії

Нова форма збірної Росії

"Спорт-Експрес"

"Adidas підготував новий дизайн у вересні 2018 року, РФС висловив свої побажання і не узгодив підготовлений Adidas зразок. У січні 2019 року Adidas запропонував інший варіант, але теж не отримав нашого схвалення, однак пустив у виробництво. В підсумку ми отримали ту форму, яку отримали", – сказав Дюков, якого цитує "ТАСС".

Він заявив, що в РФС залишилися незадоволені як дизайном, так і якістю футболок.

"Сподіваємося, що Adidas здійснить роботу над помилками. Поки будемо виступати в тій формі, яка є", – зазначив глава РФС.

Новини
Скандал із новою формою збірної Росії: Adidas відповів РФС

Заразом він додав, що Adidas "поки не відповів на питання, чи буде це питання (розробки та узгодження нового дизайну - Ред.) вирішено".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що більшість гравців збірної Росії, а також тренерський штаб залишилися незадоволені новою формою і відмовилися виходити на матч відбору до Євро-2020 проти Бельгії в новій формі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, особливістю скандальної форми збірної Росії став перевернутий прапор РФ на рукавах. Як жартують користувачі в мережі, у звичному вигляді російський триколор з'являється тільки в одному варіанті – якщо підняти руки вгору.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Місце
Росія
Тег
збірна Росії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги