Прогнулися: РФС вперше висловився про скандальну форму збірної Росії

Керівництво Російського футбольного союзу вперше прокоментувало скандал із новою формою збірної Росії, яка викликала вкрай негативну реакцію у вболівальників.

Як заявив глава РФС Олександр Дюков, Adidas не погоджував з керівниками російського футболу представлене екіпірування.

Нова форма збірної Росії "Спорт-Експрес"

"Adidas підготував новий дизайн у вересні 2018 року, РФС висловив свої побажання і не узгодив підготовлений Adidas зразок. У січні 2019 року Adidas запропонував інший варіант, але теж не отримав нашого схвалення, однак пустив у виробництво. В підсумку ми отримали ту форму, яку отримали", – сказав Дюков, якого цитує "ТАСС".

Він заявив, що в РФС залишилися незадоволені як дизайном, так і якістю футболок.

"Сподіваємося, що Adidas здійснить роботу над помилками. Поки будемо виступати в тій формі, яка є", – зазначив глава РФС.

Заразом він додав, що Adidas "поки не відповів на питання, чи буде це питання (розробки та узгодження нового дизайну - Ред.) вирішено".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що більшість гравців збірної Росії, а також тренерський штаб залишилися незадоволені новою формою і відмовилися виходити на матч відбору до Євро-2020 проти Бельгії в новій формі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, особливістю скандальної форми збірної Росії став перевернутий прапор РФ на рукавах. Як жартують користувачі в мережі, у звичному вигляді російський триколор з'являється тільки в одному варіанті – якщо підняти руки вгору.

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