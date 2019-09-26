"Про що бл**ь..." Капітан "Маріуполя" розлютився після гри з "Динамо"

Голкіпер і капітан ФК "Маріуполь" Рустам Худжамов не стримав емоцій після матчу чемпіонату України проти київського "Динамо", в якому його команда поступилася в самій кінцівці.

Рустам Худжамов dynamo.kiev.ua

"Яка може бути оцінка? Якщо вся країна знає, що Караваєв (футболіст "Динамо". — Ред.) грає тільки правою ногою, а йому дають за матч 15 разів підлаштуватися під неї і подати, то про що ми, бл**ь, можемо говорити?" — сказав Худжамов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Щодо ж матчу, то гравець "Маріуполя" визнав, що "Динамо" частіше атакувало.

"Звичайно, ми більше захищалися. "Динамо" грало досить агресивно, накривали нас, пресингували. Виходячи з цієї ситуації – відсутність нападника, дискваліфікація Федорчука – ми від цього танцювали. Чому не забили? Не знаю. Я зараз у такому стані, що можу сказати щось, чого не варто говорити", — додав Худжамов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" на останніх секундах здобуло перемогу над "Маріуполем" у чемпіонаті України.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!