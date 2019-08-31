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"Привид": киянин відвідав "Донбас Арену" і розповів, як помирає стадіон

2.4т Читати матеріал російською

Киянин, зареєстрований в Facebook під ім'ям Vlad Filat, з'їздив до окупованого Донецьку де відвідав і "Донбас Арену". За словами автора через 5 років стадіон остаточно помре.

За кілька днів його пост в інтернеті зібрав понад 600 коментарів і близько 5400 перепостiв.

"Привид": киянин відвідав "Донбас Арену" і розповів, як помирає стадіон

Vlad Filat (c)

"За 150 рублів я замовив собі екскурсію по стадіону. Не дивлячись на всі запевнення затятої "республіканші", що тут повно людей і сюди приїжджають з усього свiту– я був єдиний на 52-тисячному стадіоні", - описав початок свого походу по арені Vlad Filat.

За словами мандрівника йому було дуже незвично і сумно через те, що неймовірної краси стадіон пустує вже 5 років.

"Санвузли потріскані, облицювання занепало. Ще 5 років, і стадіон перетвориться на привид. Як сказали працівники "Арени", в травні збиралися провести матч "ДНР" – Абхазія, але Ахметов заборонив. Там же за місцем є музей ФК "Шахтар", де нон-стопом йде відеохроніка пам'ятних моментів під гімн клубу, з нагородами команди і експозицією. Бiля екрану я провів півгодини. Відео гучних перемог і тріумфу "Донбас Арени", усюди щасливі обличчя, прапори "Шахтаря" і України, жодного триколора або сепарскої організації. На церемоніях нагородження, крім традиційного Луческу і Ахметова, майже завжди стоїть і Янукович", - підсумував Vlad Filat

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Місце
Україна
Тег
Донбас Арена
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не спешите кидать в этого благородного человека камни. Он хотел сфотографировать санузлы потресканные и обветшалую облицовку, а так же пустой стадион, просто у него села батарейка в телефоне.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Сборная России в первом матче ЧМ по Б_Б позорно выиграла у сборной Нигерии!
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