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24 квітня • оновлено в 17:06
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Приниження Москви та шок "Барси": 10 кращих матчів українських клубів у єврокубках

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За майже 30-річну історію незалежної України наші клуби, незважаючи на різні кризи, встигли добряче повоювати в Європі. Та так, що деякі матчі увійшли в класику світового футболу.

І не "Динамо" з "Шахтарем" єдиними! OBOZREVATEL виділяє свої топ-10 матчів українських клубів у єврокубках, які стали легендарними для багатьох поколінь уболівальників в нашій країні. Від розгромів "Барселони" та "Арсеналу" в 90-х до суперфеерій з "Бешикташем" та "Евертном" в наш час.

"Барселона" – "Динамо" – 0:4

Ліга чемпіонів 1997/98, груповий раунд

5 листопада 1997 року. "Камп Ноу" (Барселона, Іспанія)

Чим увійшов в історію: повторний розгром однієї з кращих команд Європи з "трійкою" Шевченка

Ну звичайно, як же тут без "Барселони" й того розгрому в 1997-му. Хоча під це визначення потрапляють відразу два матчі "Динамо" з каталонцями в тій ЛЧ – й домашній, й виїзний закінчилися для українців феноменальними перемогами 3:0 і 4:0! Два найбільших матчі йшли фактично поспіль. Але виділимо все ж гостьовий, коли "спека" пішла вже з перших хвилин, Шевченко зробив хет-трик, а трибуни "Камп Ноу" в кінці гри стоячи аплодували "Динамо".

"Динамо" – "Реал" Мадрид – 2:0

Ліга чемпіонів 1998/99, 1/4 фіналу

17 березня 1999 року. "Олімпійський" (Київ)

Чим увійшов в історію: подарував українській команді першу (і поки єдину) путівку в півфінал ЛЧ

Не найбільш видовищний та результативний матч того супер "Динамо" в тій пам'ятній Лізі чемпіонів, але один з найважливіших з великим успіхом в результаті. Після нічиї в гостях (1:1) кияни приймали зоряний "Реал" в Києві, де потужно і без коливань здобули перемогу (2:0) і вперше в історії вийшли в 1/2 фіналу ЛЧ. Той березневий матч на "Олімпійському" став одним з найбільш відвідуваних матчів в Україні в 90-х і залишається більш пам'ятним, ніж подальша півфінальна дуель з "Баварією".

"Динамо" Київ перед історичним матчем з "Реалом" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Динамо" Київ перед історичним матчем з "Реалом" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

football24.ua

"Шахтар" – "Арсенал" – 3:0

Ліга чемпіонів 2000/2001, груповий раунд.

7 листопада 2000 року. РСК "Олімпійський" (Донецьк)

Чим увійшов в історію: перший розгром "Шахтаря" і перемога над європейським грандом в Лізі чемпіонів

ЛЧ 2000/2001 фактично стала народженням нового "Шахтаря" європейського зразка, а сам турнір був дебютним для "гірників". І розгромна перемога над іменитим в той час "Арсеналом" стала просто "вишенькою на торті". Неймовірна по віддачі й атмосфері гра, яка дозволила вкотити "Шахтарю" 3 сухих м'ячі лондонцям! Такого Донецьк до того дня не бачив навіть уві сні.

"Динамо" – "Спартак" – 4:1

Ліга чемпіонів 2008/09, плей-офф кваліфікації

13 серпня 2008 року. "Лужники" (Москва, Росія)

Чим увійшов в історію: став однією з найяскравіших перемог у війні "Динамо" і "Спартака" та перебив по успішності перемогу з Камбеком в ЛЧ сезону 1994/95.

"Динамо" знищило "Спартак" – бальзам на душу динамівських уболівальників всіх поколінь! Влітку 2008-го обидва матчі кваліфікації ЛЧ відразу увійшли в "золоту класику" – кияни двічі по 4:1 розправилися з принциповим історичним суперником. Це було як в казці – відмінна команда з кращих українців та класних легіонерів, Вукоєвич "цементує" опорну зону, Бангура феєрить на вістрі, а Мілевський з Алієвим грають в свій кращий футбол. Як і самі матчі, так і окремі голи (коли Міля одним фінтом "зробив" відразу двох захисників) стали вже притчами для нинішнього підростаючого покоління уболівальників "Динамо".

"Металіст" – "Бешикташ" – 4:1

Кубок УЄФА 2008/09, груповий раунд

2 жовтня 2008 року. ОСК "Металіст" (Харків)

Чим увійшов в історію: неймовірним голом Жажа Коельо та одним з найбільших рахунків в єврокубкових матчах "Металіста"

"Металіст" Мирона Маркевича тільки підтягнувся до грандів українського футболу і став гідно представляти Україну в Кубку УЄФА. До Харкова приїжджає досить іменитий турецький "Бешикташ", і шанси харків'ян оцінюються з побоюванням. Але команда Маркевича видає незабутні 90 хвилин, повністю розтрощивши турків. А перший гол в матчі від Жажі Коельо – це "щось" і до цього дня!

"Шахтар" – "Вердер" – 2:1

Кубок УЄФА 2008/09, фінал

20 травня 2009 року. "Шюкрю Шараджоглу" (Стамбул Туреччина)

Чим увійшов в історію: "Шахтар" виграв Кубок УЄФА – поки єдиний трофей незалежної України в футболі

Фінал є фінал – переможний і тріумфальний, що приніс поки єдиний трофей українських команд за час незалежної України. "Шахтар" виграє у "Вердера" 2:1 (пропустивши "ляпас" після невеликої помилки Андрія Пятова) останній Кубок УЄФА і вписує своє ім'я в історію.

"Карпати" - "Галатасарай" - 1:1

Ліга Європи 2010/11, плей-офф кваліфікації

26 серпня 2010 року. Стадіон "Україна" (Львів)

Чим увійшов в історію: став самим вогняним плей-офф відбору єврокубків в історії українських команд і подарував "Карпатам" першу в історії путівку в Лігу Європи

Той випадок, за яким знімають фільми. Аутсайдер проти велетня (яким тоді був "Галатасарай" для "Карпат"), здавалося, в уже програній боротьбі "на волосині" робить камбек і перемагає! Після 2:2 в Туреччині львів'янам треба було не програти, але при 0:0 вони пропустили на 89 хвилині. І тут сталося диво, що стало історичним для Львова – на 94-й хвилині Худоб'як неймовірним чином дістав м'яч біля лицьової і віддав пас на... Федецького (правого захисника!), Увігнав круглого в ворота! Гол, який створив найбурхливіше футбольне святкування у Львові і вперше вивів "Карпати" в Лігу Європи.

"Дніпро" – "Севілья" – 2:3

Ліга Європи 2014/15, фінал

27 травня 2015 року. "Національний" (Варшава, Польща)

Чим увійшов в історію: "Дніпро" вперше в історії дістався до фіналу єврокубків

Той сезон 2014/15 повністю став казковим для "Дніпра", а прохід "Наполі" в 1/2-й і сьогодні залишається в пам'яті уболівальників. Але фінал є фінал, де команда Маркевича дуже голосно "грюкнула дверима" – драматична перестрілка з "Севільєю" з яскравими голами та неймовірною атмосферою. Трофей був досить близький, але вже сам вихід "Дніпра" у фінал Ліги Європи та весь пройдений шлях зробив ту команду великим переможцем.

"Динамо" – "Евертон" – 5:2

Ліга Європи 2014/15, 1/8 фіналу

19 березня 2015 року. НСК "Олімпійський" (Київ)

Чим увійшов в історію: найяскравіша єврокубкова перемога "Динамо" 2010-х

Один з останніх найсильніших зразків "Динамо" нинішнього часу провів мегаматч проти більш сильного суперника з англійської Прем'єр-ліги. Того вечора для киян склалося все – йшла гра, були фантастичні удари, проходили найрізноманітніші комбінації. В результаті Київ побачив одну з найяскравіших перемог "біло-синіх" в новітній історії клубу.

"Фейеноорд" – "Зоря" – 4:3

Ліга Європи 2014/15, плей-офф кваліфікації

28 серпня 2014 року. "Де Кюйп" (Роттердам, Нідерланди)

Чим увійшов в історію: "Зоря" вперше дісталася до плей-офф кваліфікації ЛЄ і мало не потрапила в групу

У 2014-му "Зоря" з Юрієм Вернидубом вийшла на новий рівень і мало не потрапила в групу Ліги Європи. Хоча після домашніх 1:1 з "Фейєноордом" здавалося, що шанси приречені. Але матч-відповідь в Роттердамі став справжньою епічною битвою: українці програвали 0:3 до 48 хвилині, але потім відновили рівність (багато в чому завдяки дублю Руслана Малиновського) і могли проходити далі! Однак на 92-й хвилині через прикру втрату м'яча тим же Малиновським "Зоря" пропустила 4-й і зробила найобразливіший проліт повз єврокубків... Але той матч пам'ятають і сьогодні навіть в Нідерландах.

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Автор
Олекса Вітер
Теми
Ліга Європи Ліга чемпіонів
Особи
Огнєн Вукоєвич Олександр Алієв Артем Мілевський Мирон Маркевич Андрій Пятов Даріо Срна Андрій Шевченко Руслан Ротань
Теги
Вердер Бремен Севілья Фейеноорд ФК Карпати Галатасарай Стамбул Бешикташ Стамбул ФК Арсенал Лондон ФК Динамо Київ ФК Шахтар ФК Металіст ФК Дніпро ФК Зоря Спартак Москва ФК Барселона Реал Мадрид
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