Президент українського футбольного клубу заматюкався в прямому ефірі. Відео

Президент футбольного клубу "Черкащина" Володимир Лашкул не зміг стримати емоцій під час трансляції матчу 12-го туру чемпіонату України у Другій лізі проти "Кривбасу-2020".

На 14-й хвилині зустрічі після несильного удару Віктора Берка по воротах Дениса Старченка останній допустив ганебний ляп. М'яч вислизнув із рукавичок голкіпера й покотився між ніг просто у ворота.

Лашкул прокоментував цей епізод загальновідомим вигуком з п'яти букв. Зазначимо, що гра завершилася в підсумку з рахунком 1:1.

Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 19-річний голкіпер тернопільської "Ниви" Данило Єрмолов пропустив курйозний гол після удару з центру поля в поєдинку 14-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу.