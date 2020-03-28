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28 березня • оновлено в 23:23
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Президент УЄФА сказав, коли відновляться єврокубки

2.2т
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Президент УЄФА Александер Чеферін назвав строки, в межах яких можуть поновитися сезони в європейських чемпіонатах і єврокубки.

"Ми можемо почати в середині травня, на початку червня або в кінці червня. А якщо пізніше? Тоді сезон, ймовірно, буде втрачено. Є також пропозиція закінчити нинішній сезон на початку наступного, а потім почати наступний трохи пізніше", – цитує Чеферіна AFP.

Александер Чеферін

Александер Чеферін

Він додав, що особисто виступив проти ідеї проведення великих матчів за зачиненими дверима.

Раніше УЄФА заявив про перенесення фінальних матчів чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів і Ліги Європи через пандемію коронавiрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на екстреній відеоконференції УЄФА, яка відбулася у вівторок, 17 березня, було прийнято рішення про долю Євро-2020, розіграш якого був запланований на червень-липень. Крім того, організація скасувала ще три своїх турніру через пандемію коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Александер Чеферін
Тег
УЄФА
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