Президент УЄФА Александер Чеферін назвав строки, в межах яких можуть поновитися сезони в європейських чемпіонатах і єврокубки.

"Ми можемо почати в середині травня, на початку червня або в кінці червня. А якщо пізніше? Тоді сезон, ймовірно, буде втрачено. Є також пропозиція закінчити нинішній сезон на початку наступного, а потім почати наступний трохи пізніше", – цитує Чеферіна AFP.

Александер Чеферін

Він додав, що особисто виступив проти ідеї проведення великих матчів за зачиненими дверима.

Раніше УЄФА заявив про перенесення фінальних матчів чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів і Ліги Європи через пандемію коронавiрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на екстреній відеоконференції УЄФА, яка відбулася у вівторок, 17 березня, було прийнято рішення про долю Євро-2020, розіграш якого був запланований на червень-липень. Крім того, організація скасувала ще три своїх турніру через пандемію коронавiрусу.

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