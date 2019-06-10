"Претензій немає, єдине..." Шевченко відреагував на матч із Люксембургом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав утому після матчу з Сербією головною причиною непереконливої гри проти Люксембургу в четвертому поєдинку відбору Євро-2020.
Наша команда здобула мінімальну перемогу 1:0, зміцнивши лідерство в групі.
Андрій Шевченко
ФФУ
"Почали дуже добре. Якби до 15-ї хвилини забили другий м'яч, думаю, гра багато в чому була б для нас простішою. Люксембург – дуже пристойна команда, вона вміє грати в футбол, є непогані гравці. Рахунок 1:0 – нервовий. Хлопці втомилися, тому що було віддано дуже багато сил із сербами. Важко нам було робити заміни. Вважаю, хлопці з завданням впоралися, ми заробили 3 очки – це була головна задача. Жодних претензій до гравців немає, єдине – реалізація", – цитує Шевченка tribuna.com.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти збірної Люксембургу відмовлялися летіти до Львова на матч із Україною.
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